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豪大雨不斷 屏東春日溪水暴漲、部分道路中斷

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣春日鄉大雨不斷，溪水暴漲部分道路中斷。圖／取自春日鄉公所臉書
屏東縣春日鄉大雨不斷，溪水暴漲部分道路中斷。圖／取自春日鄉公所臉書

低壓帶北移及西南風影響，南部昨夜開始大雨不斷，截至今天上午11時50分，全台雨量超過200毫米的15處都在高屏地區，不少地方出現積淹水狀況。屏東縣春日鄉士文、大漢山累積雨量都超過230毫米，溪水暴漲部分道路中斷，春日鄉公所提醒鄉民注意安全。

根據中央氣象署統計，截至上午11時50分，全台累積雨量最高為高雄市大寮及屏東縣春日鄉士文的238毫米，其次為春日鄉大漢山235.5毫米。超大雨量致使春日鄉加發魯吾處溪水暴漲，前往老七佳的道路已中斷。

另外士文部落後山聯絡道路多處落石及倒樹，道路受阻，暫時無法通行；加拉發魯晤方向（約11.5K處）邊坡土石滑落，大量土石堆積路面中央，影響通行。鄉公所已通報相關單位處理，並提醒民眾勿強行通過，外出需提高警覺，注意自身安全。

此外，屏東縣包括九如鄉、瑪家鄉瑪家村、春日鄉力里村、潮州鎮泗林里、里港鄉永春村、潮州鎮光春路等地，截至上午11時50分累積雨量均超過200毫米，雨勢驚人。

屏東縣春日鄉大雨不斷，溪水暴漲部分道路中斷。圖／取自春日鄉公所臉書
屏東縣春日鄉大雨不斷，溪水暴漲部分道路中斷。圖／取自春日鄉公所臉書
屏東縣春日鄉大雨不斷，溪水暴漲部分道路中斷。圖／取自春日鄉公所臉書
屏東縣春日鄉大雨不斷，溪水暴漲部分道路中斷。圖／取自春日鄉公所臉書

雨量 落石 屏東縣

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