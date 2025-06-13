豪大雨不斷 屏東春日溪水暴漲、部分道路中斷

低壓帶北移及西南風影響，南部昨夜開始大雨不斷，截至今天上午11時50分，全台雨量超過200毫米的15處都在高屏地區，不少地方出現積淹水狀況。屏東縣春日鄉士文、大漢山累積雨量都超過230毫米，溪水暴漲部分道路中斷，春日鄉公所提醒鄉民注意安全。

根據中央氣象署統計，截至上午11時50分，全台累積雨量最高為高雄市大寮及屏東縣春日鄉士文的238毫米，其次為春日鄉大漢山235.5毫米。超大雨量致使春日鄉加發魯吾處溪水暴漲，前往老七佳的道路已中斷。

另外士文部落後山聯絡道路多處落石及倒樹，道路受阻，暫時無法通行；加拉發魯晤方向（約11.5K處）邊坡土石滑落，大量土石堆積路面中央，影響通行。鄉公所已通報相關單位處理，並提醒民眾勿強行通過，外出需提高警覺，注意自身安全。