因應雙溪橋改建工程 台鐵宜蘭線14、15日4列車延誤

台鐵「宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程」西正線將在14日跨15日實施軌道切換作業，屆時將影響4列車次，每列次延誤時間約為3至12分鐘。

台鐵今天發布新聞稿表示，原第一及第二雙溪橋於民國72年竣工通車、73年完成擴建（東正線）使用迄今已40多年，該橋位於雙溪至貢寮站間，位處新北市雙溪區魚行里，是雙溪河入海前的洪泛平原，這處天然窪地亦是候鳥飛到台灣的重要棲地。

台鐵指出，近年因氣候變遷影響，每逢颱風豪雨洪汛期間，常發生洪水災害，導致鐵路軌道中斷，尤其90年颱風納莉及93年颱風納坦過境期間，就曾發生洪水漫過軌道，路基遭掏空流失，導致宜蘭線鐵路嚴重中斷損壞，列車停駛，造成營運巨大損失。

台鐵表示，為落實政府推動「易淹水地區治理計畫」並改善強化鐵路橋梁結構，以符合最新耐震規定，台鐵規劃「鐵路行車安全改善計畫－第一、二雙溪橋改建工程」，原橋長分別為127及170公尺，新橋總長約1396公尺，橋梁底分別提高2.25及2.57至1.72公尺。

台鐵說明，跨河段將改箱梁型式橋跨越雙溪河，新橋完成後一併消除1處曲線，改善2處小半徑曲線，提高優化鐵路路段，建構安全路廊與防災環境。

台鐵表示，這次西正線預計6月14日跨15日辦理軌道切換作業，將影響14日1班區間快車，班次（北上4039），以及15日3班區間車，班次（北上4107、南下4112、4118），共計4列次，每列次大約延誤3至12分鐘。