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孤獨影響長者對語意的理解 國衛院提醒為早期失智變化

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國衛院團隊研究發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重的長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。圖／國衛院提供
國衛院團隊研究發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重的長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。圖／國衛院提供

新冠疫情社交隔離，讓全球各國開始重視孤獨感議題，英國設孤獨大臣，北歐許多國家也有部會層級部門處理孤獨議題。國衛院團隊研究發現，孤獨感與老年憂鬱症相關，也影響長者語言能力，孤獨感較嚴重的長輩，語意辨識愈慢，顯示認知功能退化，且在腦波測試中，發現與早期失智症類似的神經指標。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文表示，孤獨感在人群中很盛行，其定義為「社交需求未被滿足」，是「高齡社會隱形危機」，長者歷經生命歷程改變，包括退休、兒女離巢、親朋好友過世等，都會加劇孤獨感，在不同生命階段發生，除過去已知，對長者心理情緒、免疫系統造成威脅，也會影響大腦功能。

許多研究指出，孤獨長者死亡率比較高，容易罹患高齡憂鬱症，新冠疫情社交隔離措施，更加劇孤獨感，成為國際公共衛生議題。

黃緒文說，語言是人力社會互動基礎，高齡者通常有較多詞彙量，但長者即時理解語言的能力，會因為老化而退化，且因孤獨而讓功能更差，研究團隊招募50多位平均年齡約66歲健康長者，研究其理解語言能力，與理解過程中腦波變化。

研究團隊將語言分為典型詞彙、非典型詞彙及錯誤詞彙，長者聽到某一判斷類別時，要決定團隊提供的語詞，是否歸類於該類別，同時監測腦波變化。例如，在家用電器類別，「電視」屬於典型詞彙，「熨斗」屬於非典型詞彙，「貢丸」則是錯誤詞彙。

黃長者分類詞彙時，團隊監測其腦波訊號「N400」，該訊號表現量愈大，表示長者認為該詞彙愈難理解，正常認知功能者，聽到三種詞彙的N400表現量有很大差別。黃緒文說，以前述分類為例，長者聽到貢丸時，N400表現量應最大，聽到電視，表現量最小，熨斗則表現量居中，而高孤獨感長者，在400毫秒正常反應時間內，聽到3種詞彙N400訊號表現量差異不大。

黃緒文指出，研究結果顯示，高孤獨老年人，雖可理解日常生活中的語言表達，但需要較長時間才能區分，語言與情緒交互作用，社交時經常理解錯誤導致場面尷尬，容易讓長者害怕社交，陷入惡性循環，且這項腦波特徵，正是過去研究中，在早期失智症患者身上觀察到的神經指標，「這表示高孤獨感老年人，大腦中已經發生類似失智症早期變化。」

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文（右二）團隊發現，孤獨感導致長者語意理解速度變慢，且腦部呈現與早期失智症類似的神經指標。記者林琮恩／攝影
國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文（右二）團隊發現，孤獨感導致長者語意理解速度變慢，且腦部呈現與早期失智症類似的神經指標。記者林琮恩／攝影

語言 孤獨 失智症

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