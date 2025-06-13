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影／強降雨來襲2國中已停課 高雄那瑪夏國中下午預警性撤離學生

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市桃源區桃源國中學生早上8時起陸續搭校車離開。圖／桃源國中提供
高雄市桃源區桃源國中學生早上8時起陸續搭校車離開。圖／桃源國中提供

熱帶性低氣壓帶來強降雨，高雄山區累積雨量持續攀升，繼桃源區及茂林區停班停課，當地部落學校啟動緊急撤離機制，那瑪夏區也宣布中午12時停班課，茂林國中、桃源國中兩校都已停課、那瑪夏國中提早讓學生吃午餐，中午 後預警性撤離校區。

那瑪夏國中校長楊振明表示，山區仍有間歇性強降雨，累積降雨量相當可觀，雖尚未出現災情，考量氣象局持續發布大雨特報，以及山區雨量已達預警標準，決定午後採取疏散措施。

楊振明說，今早區長指示12點停班停課，上午仍照常上課，因為午餐也已備妥，預計讓學生11點用餐完畢，由交通車分批接送回部落，目前校內77位學生、32位教職員共109人，全數將於12點準時離校，下山撤離。

茂林區部落雨勢滂沱，茂林國中等校基於安全考量，上午9時半接獲區公所通知，10點起宣布停班停課，立即安排撤離，上午10時30分前完成全校學生與教職員撤離作業。

茂林國中校長王耀英表示，學生多數早上正常到校上課，經評估雨勢持續，由於多納部落聯外道路台132縣道恐有中斷風險，學校主動聯繫區公所啟動應變機制，撤離14位學生、13位教師。

王耀英說，台132縣道去年颱風受創，多處路段施工，目前尚在修復中，今天強降雨恐中斷，其中多納部落3位學生憂心路況不穩回不了家，由校車先送返，其餘茂林本部落學生由家長接送或步行返家，撤離作業已於10時半前完成。另桃源國中撤離50人，早上8時起學生30人陸續搭校車離開，其餘教職員也於9點前完成撤離。

高雄市桃源區桃源國中學生早上8時起陸續搭校車離開。圖／桃源國中提供
高雄市桃源區桃源國中學生早上8時起陸續搭校車離開。圖／桃源國中提供
高雄市桃源區桃源國中學生早上8時起陸續搭校車離開。圖／桃源國中提供
高雄市桃源區桃源國中學生早上8時起陸續搭校車離開。圖／桃源國中提供
高雄市那瑪夏國中提早在下午撤離學生。圖/那瑪夏國中提供。謝謝
高雄市那瑪夏國中提早在下午撤離學生。圖/那瑪夏國中提供。謝謝
高雄市那瑪夏國中提早在下午撤離學生。圖/那瑪夏國中提供。謝謝
高雄市那瑪夏國中提早在下午撤離學生。圖/那瑪夏國中提供。謝謝

雨量 桃源 停班停課

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