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大雷雨炸台東、高雄、屏東至下午 淹水1、2級警戒區域曝
西南風影響，中央氣象署發布台東縣、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象署說，今、明兩天低壓帶及西南風影響，今天至明清晨易有短延時強降雨，嘉義以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率。
明天白天起中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
根據水利署防災資訊網，淹水警戒區域包括：屏東縣（二級警戒）：九如鄉。高雄市（一級警戒）：大寮區，二級警戒：小港區、大樹區。
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