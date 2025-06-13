觀光署 Taiwan PASS 台鐵系列產品 6月23日起將調漲

因應台灣鐵路股份有限公司6月23日起票價調漲，觀光署推出之3款Taiwan PASS台鐵系列產品將同步進行價格調整，漲幅介於5.6%~31.5%，觀光署建議旅客可於調漲前預購相關產品，未來1年內的行程都能以原價出遊，建議旅客可先行購買，待行程規劃妥當後再啟用。

觀光署表示，Taiwan PASS係整合高鐵、台鐵、公車、捷運及景點門票等交通與觀光資源的電子票證產品，目前推出多款產品組合，供旅客依需求選購。本次臺鐵公司全面調漲票價，其中各款台鐵周遊券漲幅介於28%~33%，連帶造成Taiwan PASS成本提升，經考量營運需求及鼓勵使用大眾運輸等因素，本次Taiwan PASS台鐵系列產品價格調漲將介於5.6%~31.5%，摘要如下：

一、台鐵經典版：產品內容包含台鐵周遊5日券、台灣捷運任選1及熱門景區交通任選1，全票原價新臺幣(下同)2,700元，調漲為3,200元，漲幅18.5%；兒童票原價1,800元，調漲為1,900元，漲幅5.6%。

二、台鐵景點版：產品內容包含台鐵周遊3日券、都會交通任選1、熱門景區交通任選1及精選景點任選1，原價2,400元，調漲為3,000元，漲幅25%。

三、亮點EasyGo版：產品內容包含台鐵周遊3日券及在地交通任選1，原價1,900元，調漲為2,500元，漲幅31.5%；6月23日新推出兒童票，售價為1,500元。

觀光署補充，本次台鐵公司票價漲幅比較顯著，而Taiwan PASS產品具備購買後得於365天內啟用之特性，建議旅客可先行購買，待行程規劃妥當後再啟用，十分適合規劃台灣自由行、探索各地特色景點，如前往「台灣觀光100亮點」，或是參加6至8月「台灣仲夏節」一系列活動；更可搭配「台灣好行」81條路線持電子票證搭乘享半價優惠(花蓮4條路線免費)，與「台灣觀巴」81條行程不分平假日2人同行1人免費優惠活動，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市及「台灣仲夏節」活動部分縣市加碼3折優惠，優惠活動至10月31日止。

本次Taiwan PASS相關產品雖配合台鐵票價調漲，惟幅度仍低於台鐵周遊券單品漲幅，另產品本身原屬多樣交通及景點的整合，購買使用具有省時及省錢的優勢。