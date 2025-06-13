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豪大雨熱區增「台中」 11縣市慎防短延時強降雨 影響至晚上
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署上午11時持續發布豪雨特報，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，台中、彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
豪雨特報影響時間至晚上，豪雨：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。大雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣山區、蘭嶼綠島。
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