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從救命到奪命？牛奶針也治大白肺「劑量百倍」 醫揭1關鍵：不會出事

聯合新聞網／ 綜合報導
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬遺憾拔管。取材自蔡語芯臉書
有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬遺憾拔管。取材自蔡語芯臉書

有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往北市「法瑞診所」接受俗稱「牛奶針」的舒眠針注射治療，卻疑似因點滴設置失當，昏迷失去生命跡象，經搶救19天後，家屬最終決定在昨日拔管。對此，胸腔內科醫師蘇一峰指出，其實「牛奶針」也會用於治療大白肺等重症病人，且該劑量是舒眠的十倍、百倍之上。

蘇一峰在臉書表示，在治療大白肺病人時，重症醫師會使用牛奶針讓病人呼吸減少，讓肺好好休息，「治療大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的十倍、百倍之上，但是只要好好插管支持著呼吸，就不會出事。另外，他也表示「牛奶針不應該拿來助眠，施打時應有急救器材在旁邊準備，若出現呼吸停止能馬上插管急救。

而所謂的「大白肺」，蘇一峰也曾在臉書介紹，大白肺是口語名稱，其實就是嚴重肺炎導致呼吸困難，當嚴重的肺炎時，肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水，當肺泡在痰水裡，空氣就無法進入交換氣體了。病人此時用力呼吸、但是肺部失去交換氣體的能力，用力呼吸但是血氧仍然一直下降。血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，可能半天幾小時內，心跳呼吸就停止而死亡。

針對該事件，衛生局已於昨日公布調查結果，指出診所共存在4項違規，台北地檢署今指揮警方相驗，將診所院長、知名醫生吳紹琥列為被告進一步查辦，近日可能傳喚吳到案釐清案情。

蘇一峰 牛奶針

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