北市抽驗蔬果殘留農藥 多件韭菜花、九層塔不合格

台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有13件產品不合格，包含韭菜花、九層塔、紅辣椒等，皆已要求業者下架。

台北市衛生局4月份前往市場、超市、賣場及餐飲店等處，抽驗51件生鮮蔬果的殘留農藥，發現13件產品不符規定，分別為4件韭菜花、2件九層塔、2件辣椒、1件青蔥、1件蓮霧、1件草莓、1件豇豆及1件木瓜。

依據衛生局公布名冊，13件殘留農藥超標產品包含非常泰遠東SOGO天母店的九層塔及青蔥，還有在川妹子小吃店抽驗的韭菜花及辣椒，以及全聯福利中心中山吉林店的辣椒等。

衛生局表示，不符規定產品皆已命抽驗地點下架、不得販售，並追查來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可開罰新台幣6萬元至2億元，來源屬外縣市者則移請當地衛生局處辦。