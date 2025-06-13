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45歲男飽受帕金森氏症之苦 彰基以「清醒式」做這手術改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基神經醫學中心團隊合作規劃DBS療法，在患者清醒的狀態下，執行關鍵步驟，以利即時觀察電極植入效果與臨床反應。圖／彰基提供
彰基神經醫學中心團隊合作規劃DBS療法，在患者清醒的狀態下，執行關鍵步驟，以利即時觀察電極植入效果與臨床反應。圖／彰基提供

45歲鄭姓男子10年來飽受罹患帕金森氏症之苦，彰基醫學中心為他執行「深部腦刺激手術」，特別採用「清醒式」進行，在病人保持意識的情況下精準植入電極，術後顫抖與僵硬症狀顯著改善，恢復自主行動能力；目前DBS手術所需相關醫材已納入健保給。

彰基醫學中心神經醫學中心主任張尚文表示，「清醒式」手術的優勢在於能在電極植入過程中，即時測試顫抖、僵硬與語言穩定度等症狀是否改善，較傳統全身麻醉手術更能精準定位、術後調整參數也更為靈活，提升整體療效與安全性。

彰基指出，帕金森氏症是一種慢性神經退化性疾病，主因為腦部「黑質」中多巴胺神經元逐漸退化，導致運動功能障礙。DBS手術透過植入電極與脈衝產生器，以高頻電刺激穩定腦部訊號，有助於減緩顫抖、僵硬與動作困難等症狀，也能減少藥物使用與副作用。

彰基表示，目前DBS手術所需的相關醫材已納入健保給付，能大幅減輕病患的經濟負擔，讓更多病友有機會接受先進治療、提升生活品質。

彰基醫學中心成功為鄭姓帕金森病患施行清醒式「深部腦刺激手術」，顯著改善顫抖與僵硬，恢復自主行動能力。圖／彰基提供
彰基醫學中心成功為鄭姓帕金森病患施行清醒式「深部腦刺激手術」，顯著改善顫抖與僵硬，恢復自主行動能力。圖／彰基提供

醫學中心 手術 健保

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