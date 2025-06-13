45歲男飽受帕金森氏症之苦 彰基以「清醒式」做這手術改善

45歲鄭姓男子10年來飽受罹患帕金森氏症之苦，彰基醫學中心為他執行「深部腦刺激手術」，特別採用「清醒式」進行，在病人保持意識的情況下精準植入電極，術後顫抖與僵硬症狀顯著改善，恢復自主行動能力；目前DBS手術所需相關醫材已納入健保給。

彰基醫學中心神經醫學中心主任張尚文表示，「清醒式」手術的優勢在於能在電極植入過程中，即時測試顫抖、僵硬與語言穩定度等症狀是否改善，較傳統全身麻醉手術更能精準定位、術後調整參數也更為靈活，提升整體療效與安全性。

彰基指出，帕金森氏症是一種慢性神經退化性疾病，主因為腦部「黑質」中多巴胺神經元逐漸退化，導致運動功能障礙。DBS手術透過植入電極與脈衝產生器，以高頻電刺激穩定腦部訊號，有助於減緩顫抖、僵硬與動作困難等症狀，也能減少藥物使用與副作用。