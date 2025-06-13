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影／時雨量破50！高雄沿海大雨狂下 黃水滾滾漫過路面

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市台17線西濱梓官路段出現積水，機車騎士被迫涉水而過。圖／翻攝自臉書「梓官大小事情」
高雄市台17線西濱梓官路段出現積水，機車騎士被迫涉水而過。圖／翻攝自臉書「梓官大小事情」

受熱帶性低氣壓帶來西南風影響，高雄市各地今天上午降下強降雨，不僅山區因大雨停課，沿海區域同樣大雨狂降，梓官區更一度時雨量破60毫米，省道台17線西濱梓官路段更出現黃泥水漫過路面，積水令汽機車全部只能慢速前進。

據了解，氣象署針對高雄市全市發布豪雨特報，從今天凌晨起各地便陸續降下大雨，其中高雄沿海區域今天上午7點過後雨勢加劇，梓官區更在8點到9點之間時雨量一度高達66.5毫米，鄰近的岡山、阿蓮及彌陀等地時雨量也達到50毫米。

有梓官居民上午9時許騎機車途經省道台17線梓官信義路與信興一路口時，因大雨造成積水不斷從路旁漫出，導致不少機車騎士只能騎往內線地勢較高處躲避積水，水深近半個輪胎高，多輛機車涉水通行，險象環生。

高雄市 雨量 岡山

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