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7旬嬤沒摔倒也骨折 部桃醫：小心骨頭變空心、這部位長期壓力

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃醫師游敬孝提醒類似薦椎骨折發生前的骨裂疼痛容易被忽略。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃醫師游敬孝提醒類似薦椎骨折發生前的骨裂疼痛容易被忽略。圖／衛福部桃園醫院提供

76歲的阿嬤日前下背突然痛得厲害，連坐下休息都疼得難以忍受，家人一度以為只是年紀大、骨頭痠痛，不料到衛福部桃園醫院檢查，發現是薦骨骨折

家人覺得納悶，因為阿嬤沒有跌倒或外傷怎麼會骨折。醫師表示主因是嚴重骨質疏鬆，骨密度T值已達-4.5，也就是骨頭像「空心」一般脆弱，無聲無息也會發生骨折。

衛福部桃園醫院骨科醫師游敬孝說明，阿嬤罹患的是「薦椎壓力性骨折」，也就是脊椎底部連接骨盆的薦椎，因長時間累積的微小壓力而產生骨裂，並非單一重大外力所致。這類骨折常見於骨質密度偏低的族群，如停經後婦女、長期使用類固醇藥物的病人，或是需要長時間負重工作的職業族群，甚至年輕的運動員也有機會發生。

游敬孝指出，薦椎壓力性骨折最常見的症狀是深層的臀部或下背疼痛，有時甚至會延伸至鼠蹊部或大腿，活動時加劇、休息時稍緩。由於這類疼痛和坐骨神經痛、下背肌肉拉傷類似，容易被忽略或誤判，錯過及早診斷的時機。

游敬考提醒，持續性下背痛超過一周未改善，尤其本身有骨質疏鬆或相關高風險因子，更應儘速就醫檢查，透過影像學檢查才能準確判斷。

桃園醫院骨科病房護理師胡菂文分享，薦椎骨折患者最重要的治療原則，就是休息與復健並重。初期應避免所有會引發疼痛的動作，尤其是高衝擊性的負重活動，讓骨頭有足夠時間修復，同時配合醫師指示使用止痛藥物，以穩定疼痛、利於日常活動進行。

胡菂文說，骨骼修復離不開營養支持，攝取足夠的鈣質、維生素D與蛋白質，多曬太陽有助於促進維生素D合成，對骨骼強度維持至關重要。

胡菂文呼籲，骨質疏鬆被稱為「沉默的骨骼小偷」，往往在毫無預警之下，就偷走了行動的自由；別等到骨折才後悔沒積極面對，尤其長者若曾經跌倒、骨折或曾檢查出骨質流失，應定期追蹤、主動治療，阿嬤就是明顯的案例。

骨折 阿嬤 醫師

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