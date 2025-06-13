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雨勢非常猛烈 南台灣紫爆「像颱風天」 粉專：白天降雨高峰入夜才趨緩
南台灣雨勢非常猛烈，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高屏許多地方雨量已突破200毫米，同時伴隨陣陣強風，有一點颱風天的感覺。今天白天都是降雨高峰期，入夜後才會逐漸緩和下來，小心災害發生。
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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