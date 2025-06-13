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Coupang酷澎618 3C超夏殺登場

文／ 張瑞文 提供

閃購下探兩折搶Apple、Samsung系列　買手機加碼抽全額回饋

美商Coupang酷澎不斷為顧客創造WOW購物體驗，推出2025年度首場超殺3C商品優惠，提供顧客以最安心划算的方式，輕鬆入手原廠正品手機及穿戴配件。6月18日前下單Coupang酷澎台灣上任一款手機，即有機會抽中「手機等值全額回饋」！

Coupang酷澎618超夏殺購物節，推出3C夯品折扣與「買手機抽全額回饋」多重優惠。 圖／酷澎 提供
Coupang酷澎618超夏殺購物節，推出3C夯品折扣與「買手機抽全額回饋」多重優惠。 圖／酷澎 提供

即日至18日期間，更推出每日限量閃購活動，精選3C熱門商品最低下殺2折起，包括Apple Macbook Pro、iPhone 16 Pro Max、Samsung Galaxy S25 Edge等高人氣機型，每日限量供應，售完為止。

隨著Coupang酷澎2025年第一季選品數量成長近500%， 3C選品同步擴充，包括Apple、Samsung、Vivo、Oppo等多品牌最新機型全數到位。平台保證正品原廠，並以快速配送服務與親民價格，滿足消費者追求數位潮流與換機需求。

Coupang酷澎618超夏殺，買全系列手機加碼抽全額回饋。 圖／酷澎 提供
Coupang酷澎618超夏殺，買全系列手機加碼抽全額回饋。 圖／酷澎 提供

為回饋愛用顧客支持，Coupang酷澎特別推出「買手機驚喜抽全額回饋」抽獎活動，凡於2025年6月1日至6月18日期間內於Coupang酷澎購買全系列手機的顧客（含由6月1日起的早鳥有效訂單），皆自動獲得抽獎資格，無須額外登記，將依據單筆訂單中最高金額手機的實際結帳金額，發放等值酷澎幣回饋，得獎者共五名將於7月21日抽出，並於7月31日前公布於Coupang酷澎Facebook粉絲專頁，手機等於免費入手！詳細活動辦法以Coupang酷澎活動頁為主。

618超夏殺開跑以來，全站買氣持續火熱，Coupang酷澎再度加碼推出「Apple／Samsung 系列每日驚喜價」，即日起至18日每晚8點至11點限時開搶，每日嚴選優質3C商品，全站同步定商品滿1000元折200元，Coupang酷澎精彩優惠日日上線。

Coupang酷澎 2025年618超夏殺　Apple/Samsung系列每日驚喜價

*實際商品數量與規格依Coupang酷澎App公告為準。 圖／酷澎 提供
*實際商品數量與規格依Coupang酷澎App公告為準。 圖／酷澎 提供

Coupang酷澎優質手機、筆電、3C週邊提供職場新鮮人超划算選擇。 圖／酷澎 提供
Coupang酷澎優質手機、筆電、3C週邊提供職場新鮮人超划算選擇。 圖／酷澎 提供

Coupang酷澎持續提供優質3C選品，陪伴職場新鮮人進入人生新階段，集結筆電國際品牌，acer Aspire Lite 14”輕薄僅1.5公斤，與512GB PCIe Gen4 NVMe SSD一起進行高效能學習、娛樂體驗；hp ProBook 460 G11筆記型電腦 16” ，黃金比例16:10螢幕讓事業更寬敞，重量不到1.8公斤。搭配七大銀行刷卡回饋加碼，本週起台新銀行太陽卡/玫瑰卡卡友於Coupang酷澎消費最高享15%優惠，詳細銀行信用卡優惠活動請見Coupang酷澎網站。

Coupang酷澎秉持創新科技與顧客為中心的理念，將全球供應鏈與快速物流優勢導入台灣市場，為顧客打造前所未有的線上購物體驗。上半年最強回饋檔期「618超夏殺購物節」精彩持續進行中，快上Coupang酷澎 App鎖定每日驚喜搶好康！

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