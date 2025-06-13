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今天雨勢最劇烈南台灣「紅到發紫」 周末趨緩、下周一水氣再增

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
高雄市上午豪大雨不斷。記者劉學聖／攝影
高雄市上午豪大雨不斷。記者劉學聖／攝影

西南風影響，南部、台東豪大雨持續。中央氣象署預報員李孟軒表示，今天到明天清晨是雨勢最明顯的時候，尤其今天白天，要特別留意的是，嘉義以南和南台東地區，可能會有累積到豪雨等級的降雨情形，中部、北部、東半部山區有局部大雨。

李孟軒表示，昨天經過台灣的熱帶性低氣壓，於昨晚9時在台東長濱一帶登陸，不過，強度就逐漸減弱，今天凌晨2時已經減弱為低氣壓。雖然如此，今天台灣整體受到低壓帶和西南風開始增強的影響，中南部地區降雨明顯。福建、浙江沿海有一個明顯的逆時針低壓環流，這就是昨晚到今天凌晨通過台灣之後，所留下一個低壓的雲系。

另外，海南島附近的輕颱蝴蝶，李孟軒表示，預估未來走向比較偏北，登陸廣東、廣西一帶以後，開始朝北北東的方向移動。強度在之後有減弱趨勢。

李孟軒表示，台灣目前環境風向偏西南風，而且不斷有比較厚實的雲系進入中南部陸地，造成比較明顯的降雨。降雨比較明顯的地方為中南部和台東一帶，尤其是南部地區有一波波水氣移入，所以嘉義以南有比較明顯的降雨發生。

昨天至今天上午9時的累積雨量部分，李孟軒表示，偏向東半部地區，為昨天熱帶性低氣壓造成的降雨；蘭嶼最多、有235.5毫米，花蓮也有超過230毫米。

另外在南部地區，李孟軒表示，今天凌晨開始雨勢有比較迅速累積，主要是熱帶低壓減弱以後，移動到台灣海峽，風向轉為偏西南風，因此南部地區開始有比較明顯的雨量累積。高屏地區今天凌晨開始雨量累積相當迅速，局部地區超過200毫米的雨量，台南也有超過100毫米的降雨。

今天降雨趨勢，李孟軒表示，今天白天嘉義以南慎防豪雨等級的降雨發生，南台東也要特別留意。除此之外，中部和各地山區也會有局部大雨現象。今晚到明天清晨，整體上來說還是偏西南風環境，雨勢上比較明顯偏向中南部一帶，不過和白天比起來降雨有比較趨緩一點。

未來1周降雨趨勢，李孟軒表示，明天到下周二仍是偏西南風環境，不過水氣是有多有少的。明天西南風帶來的水氣有逐漸減少趨勢，中南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後留意局部雷陣雨。周日還是偏西南風，不過水氣偏少，整體雨量有比較減少情形，南部還是有零星降雨，其他地區午後留意局部雷陣雨。

李孟軒表示，下周一、下周二西南風帶進來的水氣又有增加的趨勢，中南部還是要留意有比較明顯的降雨發生，其他地區以午後雷陣雨為主。下周三之後，隨著太平洋高壓逐漸影響台灣，天氣逐漸穩定下來，以多雲到晴為主，迎風面的東南部、恆春半島零星降雨，午後各地山區留意局部雷陣雨的發生。

李孟軒表示，今天沿海和離島留意8至9級強陣風，周日之前台灣沿海的浪偏大，尤其要留意南部、澎湖、基隆北海岸、東半部（包含綠島、蘭嶼）可能有長浪情形。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天到明天清晨是雨勢最明顯的時候，尤其今天白天，要特別留意的是，嘉義以南和南台東地區，可能會有累積到豪雨等級的降雨情形，中部、北部、東半部山區有局部大雨。本報資料照片
今天到明天清晨是雨勢最明顯的時候，尤其今天白天，要特別留意的是，嘉義以南和南台東地區，可能會有累積到豪雨等級的降雨情形，中部、北部、東半部山區有局部大雨。本報資料照片

雨量 嘉義 台東

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