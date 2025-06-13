雨彈狂炸高雄水溝出現「新神獸」 大學生問：能放颱風假？

高雄從昨天深夜到今天上午遭雨彈狂炸，陸續出現道路淹積水災情，有網友駕車上班到路成泥流河，三鳳宮前的幸福川快溢出道路，高雄餐旅大學大樓大門快被吹爆，岌岌可危，學生無奈問可放颱風假嗎？還有網友拍下路邊水溝冒出2條活生生的土虱，驚訝指出現「新神獸」。

家住三民區三鳳宮對面的Threads網友，拍下三鳳宮前的幸福川將滿溢的驚人畫面，指「一早醒來打開窗戶，這個是打算要淹上來了嗎？」還連說兩句「這個雨量很誇張，真的很誇張。」有轎車駕駛冒風雨上班，行經國道下方的道路也淹水變泥流河，只見騎士機車半路拋錨，只能用牽的，慘兮兮。

網友拍下路邊水溝冒出2條活生生的土虱，驚訝指出現「新神獸」。有網友附和指，「竟然市區會看的」、「是鯰魚，小時候下大雨都會出現，沒想到高雄市區看得到」、「哇，土虱，這不能吃吧？」