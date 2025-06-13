花蓮南區3便道持續封閉 中橫豁然亭路段坍方搶通

花蓮雨勢不斷，秀姑巒溪水位未退，花蓮南區崙天、長良及高寮便道持續封閉，明里便道暫時開放通行。台8線中橫公路豁然亭坍方今天上午搶通，提前恢復通行。

受熱帶低壓及大低壓帶影響，富里鄉、玉里鎮公所今早勘查便道情形，考量秀姑巒溪水未退，崙天、長良及高寮便道維持封閉。

富里鄉公所指出，明里便道經勘查，水位距橋面還有1.5公尺，今天上午7時起暫時開放通行，視水位狀況隨時封閉。

公路部分，中橫公路台8線157.7公里處豁然亭坍方路段，今天清晨落石情形減緩，經公路局人員搶修，提前於上午8時搶通，關原至天祥（114.6公里處至167.4公里處）恢復管制通行。