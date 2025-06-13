玉米不僅可以用水煮 廚師授1方法加熱：味道更甜

不少人愛吃夜市的烤玉米，但其實玉米單純用水煮後再抹點鹽就相當美味。日本一名廚師教大家除了用水煮以外，還能用微波爐加熱玉米，並且分析兩種方式的優缺點，讓民眾自己可以在家試試看。

據《Yahoo JAPAN》專欄報導，日本廚師Papuchan表示不論是水煮還是微波爐加熱都很流行，兩者也各有優缺點。他說如果用水煮，優點是一次可以放很多根，加鹽煮一下，味道會更鮮美，而且口感很脆，不過缺點是燒水很花時間，且烹煮後甜味和香味會流失，味道會變得有點淡。

Papuchan說除了用水煮，還能用微波爐加熱，因為不用水加熱，所以味道不容易流失，甜味會鎖在玉米粒當中，吃起來更濃郁，而且可以帶皮加熱，省時省力，不過缺點是沒辦法一次加熱太多根，也容易出現加熱不均勻情況，口感上也比較不脆。

Papuchan表示，使用微波爐是一種類似蒸煮的加熱方式，吃起來會比用水煮來得偏軟，所以在意口感的人，建議採用水煮的方式，但如果是比較在意甜味、濃郁味道的人，則可以試試看用微波爐加熱方式。