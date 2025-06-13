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影／像坐海盜船 風浪大東琉線航班10點後全面停航

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線航線風浪極大，船班今日上午10點後全面停航。圖／民眾提供
受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線航線風浪極大，船班今日上午10點後全面停航。圖／民眾提供

受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線船班今日上午10點後全面停航，東琉線交通客船聯營處宣布，今日上午東港末班船為9點，琉球末班船為10點；泰富航運東港末班船為7點20分，琉球末班船為9點，6月14日及15日船班將視海象另行公告。

今日屏東雨勢極大，受風浪影響，考量航行安全，東琉線航班均做航次調整，上午10時後全面停駛。東琉線交通客船聯營處表示，會持續觀察海象，有最新的船班異動消息，會立即於粉絲專頁發布通知。泰富航運表示，天氣、海象變化無常，如有異動會隨時公告，可關注粉絲專頁。

受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線航線風浪極大，船班今日上午10點後全面停航。圖／民眾提供
受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線航線風浪極大，船班今日上午10點後全面停航。圖／民眾提供

琉球 海象 東港

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