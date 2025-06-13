影／像坐海盜船 風浪大東琉線航班10點後全面停航
受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線船班今日上午10點後全面停航，東琉線交通客船聯營處宣布，今日上午東港末班船為9點，琉球末班船為10點；泰富航運東港末班船為7點20分，琉球末班船為9點，6月14日及15日船班將視海象另行公告。
今日屏東雨勢極大，受風浪影響，考量航行安全，東琉線航班均做航次調整，上午10時後全面停駛。東琉線交通客船聯營處表示，會持續觀察海象，有最新的船班異動消息，會立即於粉絲專頁發布通知。泰富航運表示，天氣、海象變化無常，如有異動會隨時公告，可關注粉絲專頁。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言