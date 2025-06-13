嘉義大雨不斷恐致災 前3名雨量最多在這3鄉
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率。嘉義氣象站統計，24小時降雨以水上鄉95.5毫米最多，其次大埔鄉85毫米，第3阿里山鄉73毫米，嘉市72.5毫米，嘉縣市目前未傳出災情，五河分署及縣市府聯合警戒防災。
去年強颱凱米逾千毫米雨量，造成嘉義縣八掌溪溢堤，水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，水淹1層樓高，數百名災民受困家具泡湯，災後，五河分署疏濬防災，這次雨量水上鄉最多，讓居民擔心害怕，縣府水利處預布抽水機，檢視抽水站運作。
氣象站說，熱帶低引進西南氣流，易造成致災強降雨，凌晨1時降雨，24小時降雨水上鄉95.5毫米最多，其次大埔鄉85毫米，達到大雨等級，沿海布袋、東石及朴子降雨5、60毫米，嘉市72.5毫米。
縣府水利處、市府工務處在防汛期前，做好防洪部署整備，包括預佈抽水機、沙包、檢視抽水站運作，將滯洪池排空，縣市目前都未傳出淹水災情，監測溪流水位。
水利署說，凱米颱風後，八掌溪疏濬總量已達400萬立方公尺，主要公有地的疏濬區已完成，剩餘需徵收私人地，納入中期治理計畫，預計今年底完成八掌溪台一線橋至軍輝橋全河道用地取得，屆時將全面展開該河段疏濬。第五河川分署辦理八掌溪瓶頸段的治理工程，預計明年底前完成拓寬，增加嘉義地區河防安全。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言