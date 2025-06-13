嘉義大雨不斷恐致災 前3名雨量最多在這3鄉

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率。嘉義氣象站統計，24小時降雨以水上鄉95.5毫米最多，其次大埔鄉85毫米，第3阿里山鄉73毫米，嘉市72.5毫米，嘉縣市目前未傳出災情，五河分署及縣市府聯合警戒防災。

去年強颱凱米逾千毫米雨量，造成嘉義縣八掌溪溢堤，水上鄉柳新村美上美社區洪澇災情，水淹1層樓高，數百名災民受困家具泡湯，災後，五河分署疏濬防災，這次雨量水上鄉最多，讓居民擔心害怕，縣府水利處預布抽水機，檢視抽水站運作。

氣象站說，熱帶低引進西南氣流，易造成致災強降雨，凌晨1時降雨，24小時降雨水上鄉95.5毫米最多，其次大埔鄉85毫米，達到大雨等級，沿海布袋、東石及朴子降雨5、60毫米，嘉市72.5毫米。

縣府水利處、市府工務處在防汛期前，做好防洪部署整備，包括預佈抽水機、沙包、檢視抽水站運作，將滯洪池排空，縣市目前都未傳出淹水災情，監測溪流水位。