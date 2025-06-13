影／高雄桃源山區雨勢過大 桃源國中師生緊急撤離畫面曝

受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區因雨勢過大，有落石崩落及河川便道沖毀風險，高市府今宣布茂林全區、桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里及桃源國民中學，停班停課。

對此，桃源國中校長陳世明說明，為預防今日大雨，昨天晚上就已先行發放平板電腦，讓學生帶回家，考量到今早可能出現大雨，學生可能無法前來學校，因此預先安排這些學生今天在家進行線上授課。

陳世明表示，早上6點多就已經決定，復興以上三里的學生今天不進校，改採線上教學，至於其他里學生和老師，今早仍照常到校準備上課。

針對復興以上三里的高市府統計，桃源國中撤離人數共計45位，里民25人，老師20人，北3里已經停班停課，畢業生沒有上課。

陳世明指出，大約在8點至8點20分之間，校方接獲市政府通知，要求全校撤離，隨後學校立刻啟動應變程序，聯絡校車並安排師生離開，等校車抵達後，學生也陸續離開，大約在8點50分左右，所有學生已順利返家；而全體教職員也於9點前完成撤離。