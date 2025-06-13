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華航釜山航班疑落錯跑道 運安會將配合韓方調查　

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華航空航班示意圖，非新聞所指班機。本報資料照片
中華航空航班示意圖，非新聞所指班機。本報資料照片

華航昨CI186台北-釜山航班在降落釜山機場時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，華航已啟動自主調查。運安會執行長林沛達證實昨已收到通報，但由於該案發生地在韓國，當地國有主導調查權，運安會目前已備妥人員、設備，待與韓方聯繫上後就會協助韓方進行調查。

依照我國《民用航空器及公務航空器重大飛航事故調查作業處理規則》規範，在被關閉或佔用之跑道、滑行道或未指定的跑道上落地或嘗試落地（高度低於三百呎，或經航管指示修正）者，可由國家運輸安全調查委員會主責調查，雖然該法僅規範我國境內，但ICAO附件13也是如此規定。此案由於發生在韓國境內，會由韓國的航空事故調查單位--航空鐵道事故調查局（KARAIB）主責調查，但因華航是我國航機，運安會身分則是國家授權代表，將協助韓方調查。

林沛達說，若韓方確定不立案調查，則會改由我方接手。目前尚待與韓方調查單位確認中。

運安會

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