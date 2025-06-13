飛釜山CI186航班「降錯跑道」 華航證實並致歉、運安會接獲通報

前機師、網紅詹姆士爆料華航CI186桃園飛釜山航班，在抵達韓國釜山機場時降錯跑道。華航（2610）說明，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，已立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；此外，國家運輸安全調查委員會也證實接獲通報，若韓方沒有立案調查，運安會將會接手。

昨日晚間在網紅詹姆士直播中他提到，華航CI186桃園飛釜山航班，在飛抵韓國釜山機場時，降錯跑道，指華航該班機應該要使用18號左跑道，但飛行員落到18號右跑道，差點跟起飛跑道上的飛機撞在一起，好險飛機是在外面等待。

對此，華航表示，有關6月12日 CI186 桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，已立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關；即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員之派遣。華航重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

華航說，另同時因當地機場宵禁，原定 6 月 12 日 CI187 航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務，並安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。

運安會則證實已接獲通報並表示，因該事件發生在韓國，依國際調查規定係屬地主義，運安會已經聯絡韓方，韓國若會調查，運安會將會協助調查，或韓國不調查，運安會則會立案調查。