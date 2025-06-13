聽新聞
0:00 / 0:00
大雷雨轟炸中南部、台東關鍵原因曝 專家：雨停可能要等到明天
西南風影響，嘉義以南、台東豪大雨不斷，中央氣象署持續發布大雷雨即時訊息，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-02午夜登陸花蓮市附近後很快消散，轉由台灣海峽的低壓環流中心取代並逐漸北上至浙江一帶沿岸，明顯的西南到偏南風水氣移入，昨天半夜之後到目前在中南部、台東地區的降雨相當明顯，屏東、高雄等地都已經有超過200毫米的雨量。
吳聖宇表示，預估今天白天的雨勢仍大，晚間才會稍微減少，但是真正進一步雨要停可能要等到明天，水氣更為減少之後才有機會。提醒中南部、台東地區的民眾要特別注意。
另外就是風勢也相當大，吳聖宇表示，南部已經有7至9級陣風發生，中部以及台東沿海也有5至7級陣風出現，預估強陣風的情況也要延續到今晚，同樣特別小心。北部、東北部到花蓮一帶的降雨較少，但是午後可能會有局部熱對流雷雨機會，山區有局部較大雨勢。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言