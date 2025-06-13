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大雷雨轟炸中南部、台東關鍵原因曝 專家：雨停可能要等到明天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明顯的西南到偏南風水氣移入，昨天半夜之後到目前在中南部、台東地區的降雨相當明顯，屏東、高雄等地都已經有超過200毫米的雨量。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
明顯的西南到偏南風水氣移入，昨天半夜之後到目前在中南部、台東地區的降雨相當明顯，屏東、高雄等地都已經有超過200毫米的雨量。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

西南風影響，嘉義以南、台東豪大雨不斷，中央氣象署持續發布大雷雨即時訊息，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-02午夜登陸花蓮市附近後很快消散，轉由台灣海峽的低壓環流中心取代並逐漸北上至浙江一帶沿岸，明顯的西南到偏南風水氣移入，昨天半夜之後到目前在中南部、台東地區的降雨相當明顯，屏東、高雄等地都已經有超過200毫米的雨量。

吳聖宇表示，預估今天白天的雨勢仍大，晚間才會稍微減少，但是真正進一步雨要停可能要等到明天，水氣更為減少之後才有機會。提醒中南部、台東地區的民眾要特別注意。

另外就是風勢也相當大，吳聖宇表示，南部已經有7至9級陣風發生，中部以及台東沿海也有5至7級陣風出現，預估強陣風的情況也要延續到今晚，同樣特別小心。北部、東北部到花蓮一帶的降雨較少，但是午後可能會有局部熱對流雷雨機會，山區有局部較大雨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

大雷雨 台東

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