中橫豁然亭路段今早搶通 富里崙天便道持續封閉

台8線中橫公路157.7k豁然亭路段昨天下午因邊坡坍方落石阻斷交通，今晨落石稍緩後，公路局搶修團隊立即展開搶修，提前在上午8時搶通，關原至天祥恢復通行；秀姑巒溪水位仍未退，富里鄉崙天大橋便道持續封閉，明里大橋便道則恢復開放。

東部海域前晚發生規模6.4地震，加上熱帶低壓降雨，中橫豁然亭路段昨天下午2時許發生大量落石，關原至天祥(114.6K至167.4K)路段因此封閉，原定今天中午恢復通車。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，因下雨、起霧，現場視線不佳，邊坡持續坍方，搶修人員及機具都在現場待命，今天清晨見落石趨緩，立即搶修，提前於上午8時搶通，關原至天祥恢復原有管制通行，現場已進駐監看警戒人員。

此外，花蓮南區下起大雨，富里鄉昨天下午宣布，崙天大橋便道遭秀姑巒溪溪水淹沒緊急封閉，明里大橋便道昨晚6時起預警性封閉。