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中橫豁然亭路段今早搶通 富里崙天便道持續封閉

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路豁然亭路段昨天下午因落石阻斷，公路局搶修後，今天上午提前搶通。圖／公路局提供
台8線中橫公路豁然亭路段昨天下午因落石阻斷，公路局搶修後，今天上午提前搶通。圖／公路局提供

台8線中橫公路157.7k豁然亭路段昨天下午因邊坡坍方落石阻斷交通，今晨落石稍緩後，公路局搶修團隊立即展開搶修，提前在上午8時搶通，關原至天祥恢復通行；秀姑巒溪水位仍未退，富里鄉崙天大橋便道持續封閉，明里大橋便道則恢復開放。

東部海域前晚發生規模6.4地震，加上熱帶低壓降雨，中橫豁然亭路段昨天下午2時許發生大量落石，關原至天祥(114.6K至167.4K)路段因此封閉，原定今天中午恢復通車。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，因下雨、起霧，現場視線不佳，邊坡持續坍方，搶修人員及機具都在現場待命，今天清晨見落石趨緩，立即搶修，提前於上午8時搶通，關原至天祥恢復原有管制通行，現場已進駐監看警戒人員。

此外，花蓮南區下起大雨，富里鄉昨天下午宣布，崙天大橋便道遭秀姑巒溪溪水淹沒緊急封閉，明里大橋便道昨晚6時起預警性封閉。

公所人員今晨查看，因溪水未退，崙天大橋便道今天持續封閉，明里大橋便道水位距橋還有約1.5公尺，暫時開放通行。

花蓮富里鄉崙天大橋便道因秀姑巒溪水位未退，目前持續封閉。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉崙天大橋便道因秀姑巒溪水位未退，目前持續封閉。圖／富里鄉公所提供
台8線中橫公路豁然亭路段昨天下午因落石阻斷，公路局搶修後，今天上午提前搶通。圖／公路局提供
台8線中橫公路豁然亭路段昨天下午因落石阻斷，公路局搶修後，今天上午提前搶通。圖／公路局提供
台8線中橫公路豁然亭路段昨天下午因落石阻斷，公路局搶修後，今天上午提前搶通。圖／公路局提供
台8線中橫公路豁然亭路段昨天下午因落石阻斷，公路局搶修後，今天上午提前搶通。圖／公路局提供

落石 富里 中橫公路

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