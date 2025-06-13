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蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
迎風面的中南部為陰有短暫陣雨或雷雨的型態，尤其今天白天有時還是會伴隨較明顯的雨勢，外出仍要留意降雨。圖為高雄大雨。記者林保光／攝影
迎風面的中南部為陰有短暫陣雨或雷雨的型態，尤其今天白天有時還是會伴隨較明顯的雨勢，外出仍要留意降雨。圖為高雄大雨。記者林保光／攝影

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，台灣目前仍處於低壓帶範圍內，加上西南季風北上、水氣持續偏多，且南海的蝴蝶颱風仍在發展中，雖預估颱風將於周末登陸中國華南地區並減弱消散，對台灣沒有直接影響，但其外圍雲系及南海雲雨帶都還是會順西南風通過台灣上空。

他說，今明兩天北部及東部為多雲時陰天氣，南方水氣偶爾北上可能帶來零星短暫陣雨，或午後配合熱力作用，山區亦有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨並往平地擴散可能，不過整體降雨將較昨天明顯減緩。

而迎風面的中南部，仍持續為陰有短暫陣雨或雷雨的型態，林孝儒表示，尤其今天白天有時還是會伴隨較明顯的雨勢，外出仍要留意降雨，攜帶雨具。預測各地高溫約28至32度，低溫約25至27度，體感有些悶熱。

林孝儒表示，周日至下周一，台灣雖仍受西南季風影響，但同時副熱帶高壓也將有西伸趨勢，南方雲系也因蝴蝶颱風減弱而逐漸減少，天氣有回穩並有些陽光露臉機會。北部及東部多雲偶晴，午後山區有熱對流帶來短暫陣雨或雷雨機會。中南部多雲時陰，早晚沿海地區及午後山區有短暫陣雨或雷雨機會。各地氣溫因雲量減少及降雨減緩，有明顯回升趨勢，高溫30至35度，低溫約27至29度。

林孝儒表示，今明兩天的天氣仍較不穩定，外出記得攜帶雨具，留意天氣變化；周日至下周一隨低壓帶遠離、副高西伸，台灣天氣將逐漸轉穩，不過還是要留意午後熱對流所帶來的瞬間強降雨或雷雨可能。

下周起，整體環境有望回到較典型的夏季型態，林孝儒表示，各地早晚天氣較為穩定，午後留意短暫雷陣雨。南方海面亦暫無新熱帶系統發展跡象，天氣將可望較本周平靜。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 雷雨

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