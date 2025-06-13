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影／高雄市強降雨沿海路積水嚴重 機車閃積水跨越快車道

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市沿海路積水嚴重，水淹半顆輪胎。圖／翻攝自wed1983的threads
高雄市沿海路積水嚴重，水淹半顆輪胎。圖／翻攝自wed1983的threads

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，高雄市今上午降下強降雨，市區多處傳出積水，尤以沿海路段狀況最為嚴重，積水水深一度超過半顆機車輪胎，導致交通受阻，多輛機車涉水通行，險象環生。

清晨至上午９時，高雄前鎮、小港、鼓山等地，因雨勢集中、短時強降雨造成排水系統壓力驟增，沿海地區如前鎮沿海一路及小港區部分地段出現大範圍積水，有機車騎士行經積水路段，為閃避水深處從機車道跨越快車道，險象環生。

高雄市沿海路積水嚴重，水淹半顆輪胎。圖／翻攝自wed1983的threads
高雄市沿海路積水嚴重，水淹半顆輪胎。圖／翻攝自wed1983的threads
高雄市沿海路積水嚴重，水淹半顆輪胎。圖／翻攝自wed1983的threads
高雄市沿海路積水嚴重，水淹半顆輪胎。圖／翻攝自wed1983的threads

車道 強降雨

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