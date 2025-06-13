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大雷雨狂炸屏東縣山區暴雨「國家級警報響」 高雄桃源1路段預警性封閉
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
屏東縣霧臺鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉山區暴雨，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午11時08分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
公路局說，今天高雄市山區已有強降雨發生，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流危害，導致現有通行河床便道有遭沖毀中斷之可能，公路局南區養護工程分局甲仙工務段已於上午7時30分，台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）路段實施預警性封閉，以維護用路人安全，後續將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。
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