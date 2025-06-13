大雷雨狂炸屏東縣山區暴雨「國家級警報響」 高雄桃源1路段預警性封閉

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

屏東縣霧臺鄉、屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣三地門鄉山區暴雨，氣象署針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至上午11時08分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。