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大雷雨致南橫公路落石 預警封路、台東船班停駛
受到熱帶低壓及西南氣流影響，台東今天持續下雨，風浪也明顯增強，沿岸浪高約2米，往返綠島及蘭嶼的船班全部取消。富岡漁港內的漁船也受浪況不佳影響，前一天都已經進港避難，大型客輪也固定在港區內。另公路局針對南橫公路向陽至梅山早上7點預警性封閉道路。
公路局表示，台20線南橫公路向陽至梅山路段，因山區雨勢不斷，且有多零星落石發生，土石鬆軟含水量高抗災能力恐不足，今天早上7點實施預警封閉。至於台23線東富公路及台30線玉長公路將視天候狀況，滾動式調整路況。相關即時道路資訊民眾可上公路局官網或公路APP查詢。
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