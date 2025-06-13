影／大雷雨南橫公路交通中斷 高市宣布：茂林全區、桃源4里1校停班停課

高雄各地今早大雨不停，台20南橫公路勤和路段便道預警性封路，復興里以上部落交通中斷，高市府宣布，茂林全區（１０點停班課）、桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里及桃源國民中學，今天（6月13日）停班、停課。

公路局甲仙工務段指出，台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段，因受0613熱帶低氣壓影響，已於6月13日上午7時實施預警性封閉；桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興）路段，也於上午7時30分實施預警性封閉。

高市府也宣布，根據中央氣象署資訊，受到熱帶性低氣壓影響，山區雨勢過大有落石崩落及河川便道沖毀風險，為維護民眾安全，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里、寶山里及桃源國民中學，今（6月13日）停班停課。