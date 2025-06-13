快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

加拿大人棄美轉向亞洲遊 台灣成熱門首選地

中央社／ 溫哥華12日專電

美國關稅和主權的威脅，讓加拿大人紛紛拒絕美國行而轉向到其他國家旅遊，台灣成必遊清單之一。交通部觀光署趁勢偕同多家業者在加拿大推銷台灣觀光，宣揚台灣不僅美食美景冠天下，「安全、友善、多元」的旅遊環境也是亮點。

觀光署昨天在溫哥華市中心舉辦B2B推廣活動，吸引近百位旅遊業者、媒體和意見領袖共襄盛舉。活動由「都蘭國」的原民舞蹈登場，搭配珍珠奶茶、台式炒米粉等風味小吃，充滿濃濃台灣味。

觀光署國際組組長黃易成表示，2024年北美來台旅客超過76萬人次，超越疫情前2019年水準，比2023年成長22.7%，預料在2025年北美主要城市至台灣的航班大幅增加下，市場動能將持續擴張。他說：「加拿大人遊台旅客總量雖不及美國，但按人口比例來看，加拿大人來台灣觀光的風氣比美國還強大。」

根據去年加拿大公司FlightHub公布一項調查結果，加拿大人選擇的旅遊目的地中，台北最受歡迎，與前一年同期相較成長率達88%。駐溫哥華辦事處處長劉立欣過去3年多來和各行各業的加拿大人接觸，她說：「加拿大人對台灣印象非常好，除了知道台灣是科技強國、有豐富美食美景外，也特別推崇台灣友善、熱情，重視多元和生態的人文特質。」

來自加拿大的台灣女婿陳睿昱（Michael McCreesh）在台灣自創運動旅遊品牌，他對中央社說，加拿大人非常喜歡親近大自然，而台灣山林海岸資源豐厚，加上便利的交通優勢，讓許多外籍遊客留下深刻印象。「早上你可以在陽明山挑戰騎行，下午就在西門町逛街或上酒吧放鬆一下；或者前一日還下榻在礁溪溫泉旅館，隔一天就能直攻海拔2000公尺以上的梨山。這種一日內可盡享不同地景風情、文化娛樂的體驗，是難以在其他國家複製的。」

宏祥旅行社副總經理謝永蓬是帶領歐美遊客的行家，他表示，最近加拿大和美國鬧僵了，很多加拿大人不願意到美國旅遊，最新數據顯示，與去年相比，加拿大人赴美旅客驟減40%，相信這會促進轉向旅遊台灣的熱情。「台灣的安全環境總令外籍遊客豎起大拇指，從來不用擔心手機或錢包被偷竊，也沒有迷路會受驚的顧慮。他們喜歡自由行，除了騎自行車外，也很多人會搭觀光巴士，感受宗教文化、原住民生活等體驗，彩虹平權之旅也是賣點。」

雄獅旅行社北美理事莊育晶說，夏天的台灣活動多，例如6月已開始的仲夏節、東海岸的「月光．海音樂會」，以及第一屆世界賞鳥博覽會今年9月在台中舉行等，都是很有特色的夏日旅程。他推薦鐵道旅遊，搭乘主打5星級料理的「鳴日號」、頂級甜點列車「海風號」、世界無敵海景的「藍皮解憂號」，都是難忘體驗。

美國 加拿大

延伸閱讀

美國總統川普評論印航空難：「航空史上最嚴重的事故之一」

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

印度航空客機墜毀逾200死 川普：美國願盡力協助

相關新聞

華航釜山航班疑落錯跑道 運安會將配合韓方調查　

華航昨CI186台北-釜山航班在降落釜山機場時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，華航已啟動自主調查。運安會執行長林沛達證...

蝴蝶不侵台、熱低已消失 專家曝豪大雨狂炸南部原因

輕度颱風蝴蝶不侵台，影響台灣的今年第2號熱帶性低氣壓已減弱為一般低氣壓，為何嘉義以南豪大雨不斷？天氣風險公司天氣分析師林...

大雷雨狂炸屏東縣山區暴雨「國家級警報響」 高雄桃源1路段預警性封閉

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台南市、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時45分；慎防劇烈降...

影／像坐海盜船 風浪大東琉線航班10點後全面停航

受熱帶性低氣壓環流影響，東琉線船班今日上午10點後全面停航，東琉線交通客船聯營處宣布，今日上午東港末班船為9點，琉球末班...

南部大雨高雄市停班課+1 那瑪夏中午12點後停班停課

受熱帶性低氣壓影響，高雄山區雨勢磅礡，在桃源及茂林兩區宣布停班課之後，那瑪夏區也跟進發布停班課公告。那瑪夏鄉公所表示，因...

影／高雄桃源山區雨勢過大 桃源國中師生緊急撤離畫面曝

受到熱帶性低氣壓影響，高雄市山區因雨勢過大，有落石崩落及河川便道沖毀風險，高市府今宣布茂林全區、桃源區復興里、拉芙蘭里、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。