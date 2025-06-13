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慎防致災！ 高雄、台南未來1小時雨勢特別強烈 伴隨強風
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高雄、台南未來一小時雨勢特別強烈，伴隨陣陣強風，民眾外出要小心。
網友留言，「屏東一整個風強雨驟」、「真的強烈，台南歸仁風大雨大」、「現在雨超大」、「雨傘都快開花了」、「屏東縣目前部分積水，要減速慢行」、「高雄市真的下好大」。
水利署防災資訊網淹水警戒區域包括：屏東縣（二級警戒）：里港鄉、九如鄉、長治鄉、竹田鄉、麟洛鄉、內埔鄉、鹽埔鄉、九如鄉。高雄市（一級警戒）：大樹區、大寮區、小港區、大樹區、大樹區，二級警戒 : 岡山區。
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