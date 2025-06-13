國家級警報響！ 屏東縣、高雄市大雷雨 示警區域曝

中央氣象署發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

路面濕滑，步行與開車注意安全。 能見度低，注意行車安全、減速慢行。 易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。 登山及其他戶外活動人士，攜帶收音機，持續注意中央氣象署發布的最新天氣訊息。

示警區域：

高雄市：三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、旗山區。

屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、竹田鄉、新園鄉。