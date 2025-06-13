快訊

國家級警報響！ 屏東縣、高雄市遭大雷雨開炸 示警區域曝

AI糗輸！ChatGPT下西洋棋「1步錯步步錯」 慘敗48年前遊戲主機

人口爆炸極限？聯合國預測2050年全球人口增加速度減緩

聽新聞
0:00 / 0:00

大雷雨續炸南部3縣市 高雄、屏東淹水1、2警戒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，南部及東南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片
今天嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，南部及東南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

根據水利署防災資訊網，淹水警戒區域包括：高雄市一級警戒：大寮區、小港區，高雄市二級警戒：大樹區、鳥松區、鳳山區。屏東縣二級警戒：枋山鄉。

今天至明晨西南風增強，易有短延時強降雨；氣象署說，嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部及東南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、東部地區、北部山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

明天白天起西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

今明兩天南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

澎湖 屏東縣 大雷雨

延伸閱讀

大雷雨狂炸 台南、屏東淹水警戒 專家：降雨熱區轉移至嘉義以南

西南風增強 東半部和中南部10縣市豪大雨 注意雷擊強風

澎湖海上花火節 史努比大型裝置藝術登場

麗星夢郵輪雙船聯手 高雄至日本菲律賓越南等航線

相關新聞

大雷雨續炸南部3縣市 高雄、屏東淹水1、2警戒

中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石...

全台雨勢回波圖南部一片紅 這三縣市正在下大雷雨

受蝴蝶颱風外圍環流影響，幾乎全台壟罩在雲雨圈中，高雄從昨深夜到清晨遭暴雨狂炸，中央氣象署今天上午持續針對高雄市、屏東縣、...

高雄半夜暴雨狂瀉到清晨 網友：騎車回家內褲都濕了

受蝴蝶颱風外圍環流影響，中央氣象署昨發布高雄入夜後會感受到雨勢，果真，高雄地區從昨深夜到今天清晨暴雨狂瀉，網友紛紛在網路...

飛釜山航班降錯跑道…華航今證實致歉 將啟動自主調查　

前機師詹姆士（王天傑）昨晚在直播時表示，華航CI186台北桃園-釜山昨天在降落釜山機場時，降錯跑道。華航今天證實，CI1...

不是蝴蝶惹的禍！ 西南風持續發威 豪雨特報範圍擴大

輕度颱風蝴蝶對台灣無直接影響，不過，西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高...

國家級警報響！ 屏東縣、高雄市大雷雨 示警區域曝

中央氣象署發布屏東縣、高雄市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。