大雷雨續炸南部3縣市 高雄、屏東淹水1、2警戒

中央氣象署發布高雄市、屏東縣、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

根據水利署防災資訊網，淹水警戒區域包括：高雄市一級警戒：大寮區、小港區，高雄市二級警戒：大樹區、鳥松區、鳳山區。屏東縣二級警戒：枋山鄉。

今天至明晨西南風增強，易有短延時強降雨；氣象署說，嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部及東南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、東部地區、北部山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

明天白天起西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

今明兩天南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。