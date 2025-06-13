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嘉義以南今明防大雨 賈新興曝這天起環境有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天嘉義以南仍有較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今明兩天嘉義以南仍有較大雨勢發生的機率。本報資料照片

近期天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今明兩天嘉義以南仍有較大雨勢發生的機率，周日至下周一台東有局部火燒風發生的機率。下周四至下周六太平洋高壓增強，為午後西北雨天氣型態；24日起至7月3日南海、巴士海峽至台灣東南方海面、水氣偏多，之後至7月下旬台灣降雨有偏多的趨勢。

他表示，明天，台中以南及花東有局部短暫雨，午後苗栗以北山區及宜蘭山區有零星短暫陣雨，嘉義以南有局部較大雨勢發生的機率。周日，午後南投以北山區及宜花有零星短暫雨。下周一，雲林至高雄有零星短暫雨，午後台中以南有局部短暫陣雨，桃園以北山區及宜花有零星短暫陣雨。

賈新興說，下周二至下周三，西半部沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，午後山區有零星短暫陣雨。下周六至22日，午後竹苗以北山區及南投以南有零星短暫陣雨。

短期氣候趨勢預測顯示，6月24日起至7月3日，南海、巴士海峽至台灣東南方海面、水氣偏多，之後至７月下旬，台灣降雨有偏多的趨勢。賈新興說，有利颱風生成趨勢顯示，6月26日起至8月下旬，環境有利颱風的生成。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興 嘉義

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