全台雨勢回波圖南部一片紅 這三縣市正在下大雷雨

受蝴蝶颱風外圍環流影響，幾乎全台壟罩在雲雨圈中，高雄從昨深夜到清晨遭暴雨狂炸，中央氣象署今天上午持續針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間會至7時15分止。

氣象署指出，此波雨勢，因旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象。

氣象署表示，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，呼籲民眾要注意防範。