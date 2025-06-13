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高雄半夜暴雨狂瀉到清晨 網友：騎車回家內褲都濕了
受蝴蝶颱風外圍環流影響，中央氣象署昨發布高雄入夜後會感受到雨勢，果真，高雄地區從昨深夜到今天清晨暴雨狂瀉，網友紛紛在網路貼文遇到下大雨的感受，有網友忍不住說「雨大到靠北」、「騎車回家內褲都濕了」。
中央氣象署今天上午持續針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間會至7時15分止。
氣象署指出，此波雨勢，因旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流，呼籲民眾要注意防範。
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