高雄半夜暴雨狂瀉到清晨 網友：騎車回家內褲都濕了

受蝴蝶颱風外圍環流影響，中央氣象署昨發布高雄入夜後會感受到雨勢，果真，高雄地區從昨深夜到今天清晨暴雨狂瀉，網友紛紛在網路貼文遇到下大雨的感受，有網友忍不住說「雨大到靠北」、「騎車回家內褲都濕了」。

中央氣象署今天上午持續針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間會至7時15分止。