大雷雨狂炸！台南、屏東淹水警戒 專家：降雨熱區轉移至嘉義以南

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶性低氣壓TD-02的中心昨晚逼近東岸，不過看起來似乎被海岸山脈地形阻擋，進不去陸地的感覺，未來逐漸就會在東岸沿岸處減弱，然後被台灣海峽這一側的背風低壓取代，之後繼續北上。

他說，雖然TD-02達不到颱風等級，但是晚間環流中心接近陸地時，在台東長濱、成功以及花蓮富里等地的時雨量都超過30毫米，台東長濱也出現7級的平均風，顯示環流中心附近還是有一定的風雨強度。

隨著TD-02的中心轉移，吳聖宇表示，南風、西南風開始出現，南部地區的降雨正在開始增多，今天一整天南部地區（嘉義以南）以及台東地區將有明顯的雨勢，定量降雨預報圖顯示雨量頗大，提醒南部、台東的朋友務必要多加注意。中北部、宜蘭、花蓮也會有短暫陣雨，今天白天配合熱力作用，熱對流發展時也可能有局部較大雨勢，同樣要小心。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓貼著花東海岸線，進入陸地，進入陸地之後，主體逐漸減弱，同時在台灣海峽北部會有新的環流中心出現，接替原本的主體成為新的核心系統後，繼續往北北西移動，進入福建。󠀠󠀠實測方面，台東長濱漁港平均風力達每秒14.5公尺，相當於7級風；陣風每秒17.7公尺，達8級風。󠀠南部地區雨勢準備開始。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，降雨熱區從台東至花東交界轉移至嘉義以南的地區。

民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶低壓TD-02昨晚至今晨掠過台灣上空，隨後今天至明天會帶來明顯的西南風增強，迎風面台中以南慎防豪大雨，「特別是西南部地區」。降雨規模大小，歐美兩大模式掌握度仍有差異，但可以預期在今明兩天內，中南部會有200毫米以上雨量。「觀氣象看天氣」表示，美國模式則認為西南風更強、持續時間更久，迎風面將累積到300毫米以上，中部也有100毫米以上雨量。且在此期間容易有小尺度強對流移入，帶來瞬時強風、豪雨等，中南部務必做好準備。

西南風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，花蓮縣已有豪雨發生，今天台南市、高雄縣、屏東縣及台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，彰化至嘉義、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：屏東縣、台東縣、高雄市，持續時間至上午7時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

根據水利署防災資訊網，淹水2級警戒地區包括屏東縣: 潮州鎮、佳冬鄉、林邊鄉、枋山鄉，以及台南市安南區。