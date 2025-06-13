豪雨特報 吳德榮：熱帶低壓殘餘環流掀強風、加大南部雨勢

中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，蝴蝶颱風受太平洋高壓導引，今將偏北、暴風圈掃過海南島，明天經廣東、廣西交界附近，進入大陸，再向東北迴轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，蝴蝶颱風最強時僅達輕度颱風，未來受地形破壞，強度將逐漸減弱。而通過台灣的熱帶低壓已減弱，其殘餘環流今天仍帶來局部的強風、並加大南部的雨勢。

西南風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，花蓮縣已有豪雨發生，今天台南市、高雄縣、屏東縣及台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，彰化至嘉義、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象署發布高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

吳德榮說，今、明兩天輕颱蝴蝶外圍、大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的機率；今天強降雨逐漸向北擴展。而熱帶低壓殘餘環流仍將帶來局部的強風、並加大南部的雨勢，明天南部持續有劇烈降雨的機率。

氣溫方面，吳德榮表示，各地氣溫因降雨而稍降，雨停時仍覺悶熱。今天北部23至31度、中部24至32度、南部22至31度、東部23至31度。

吳德榮表示，周日水氣減少，天氣恢復穩定，各地晴時多雲，炎熱如夏，應注意高溫、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨機率。

下周一、下周二各地晴時多雲；吳德榮表示，但西南風又挾水氣移入，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海亦有局部降雨的機率。