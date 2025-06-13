西南風增強 東半部和中南部10縣市豪大雨 注意雷擊強風

西南風增強，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，花蓮縣已有豪雨發生，今天台南市、高雄縣、屏東縣及台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，彰化至嘉義、宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

豪雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島。大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣。

今天天氣相當不穩定，易有短延時強降雨，且降雨範圍廣，嘉義以南及東南部地區有不定時陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎、金、馬則是局部短暫陣雨或雷雨，特別在南部地區降雨明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、花東地區及北部山區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫約28至31度，低溫約25、26度。

離島天氣：澎、金、馬祖均有短暫陣雨或雷雨，氣溫方面，澎湖26至29度，金門26至30度，馬祖26至30度。

明天清晨易有短延時強降雨，嘉義以南及東南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率。

明天白天起至下周三西南風影響，降雨熱區為迎風面的中南部地區，有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；其中，明天、下周一、下周二中南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

下周四各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下周五至22日各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。