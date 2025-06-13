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健康你我他／伴母住院一個月 看盡人生百態

聯合報／ 文／曾志華（嘉義西區）

四年前新冠疫情期間，醫院進出都有嚴格管制，我的母親因為腳部開刀必須住院一個月，幸好我通過篩檢，成為陪病者角色。因此，我每天下班便到醫院幫她換冰枕、換衣服、準備晚餐、陪她聊天等；到了假日，我就會留下來過夜，多陪伴母親。

隨著陪病時間一天天過去，久了便會遇到許多趣事。例如，有位先生痊癒出院了，過幾天還買豆花，「偷溜」進病房送給我們吃，真令人感動；也遇到一位病患帶著女朋友一起住院，這位病患大哥一開口，第一句話便是「三字經」，生病的人總是情緒不太好可以理解，但連續三字經聽多了，我也覺得快生病了。

幸好三天後換來一位老太太，她講的話剛好相反，有氣無力加上濃濃口音，沒人聽得懂，沒親人幫她。她和隔壁床一位阿伯三餐只吃泡麵，孤伶伶一個人，沒有子女或親人陪伴，覺得他們活得真辛苦。

母親說，排在第一床的中風病患最幸福，一天24小時都有看護陪著，想要什麼就有什麼，還能拿手機追劇，吃飯時間看護都會自動提醒，有錢真好，他和前兩位對照起來，真有天壤之別。

在這不算短的一個月中，看到不同的病患進進出出，我們感觸很深。但至今讓我永難忘懷的，仍然是我知道母親每天都在等我下班，她一見到我便會說，「看到你，我的病都好了一大半！」

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