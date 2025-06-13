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聯合報／ 本報訊

代謝疾病的預防與保健 骨癌的預防與治療

主講：

輔大醫院新陳代謝科主任裴馰

台北榮總骨科部關節重建科主任吳博貴

時間：

6月14日（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：

新北市立圖書總館演講廳

新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：

02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書館

餐餐選對，控糖不累！輕鬆控糖不NG

主講：

台大醫院營養室營養師彭惠鈺          

台大醫院家庭醫學部主治醫師詹其峰

時間：

6月24日（二）下午2時至4時

地點：

台大醫院兒童醫療大樓B1視聽講堂

台北市中正區中山南路8號

洽詢：

02-2356-2114

醫師 醫學 營養師 榮總 台大醫院

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