聽新聞
0:00 / 0:00

使用解熱止痛藥減緩不適 更要找出發炎病因

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
千萬別隨便自行使用解熱止痛藥，而忽略了真正的病因。圖／123RF
千萬別隨便自行使用解熱止痛藥，而忽略了真正的病因。圖／123RF

近來許多民眾因感冒就醫，症狀包含喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、發燒等，而這些症狀都是因人體組織受損後產生的發炎反應，可能會使用解熱止痛藥來緩解發炎反應引起的不適。

臨床上的解熱止痛藥大致可分為兩類：

一、乙醯胺酚

乙醯胺酚（Acetaminophen）沒有抗發炎作用，其經由提升疼痛閥值而產生止痛作用，並經由作用於下視丘體溫調節中樞，以產生解熱效能，正常成人建議劑量一次500毫克，每4到6小時一次，每日最大劑量為4克。

若超過每日最大劑量就可能造成患者出現肝毒性，在最初24小時內，會有胃腸道不適、厭食、惡心、嘔吐、臉色蒼白及出汗等症狀，但也有人毫無症狀，接著可能出現腹部疼痛、解尿困難、黃疸、皮膚和眼白發黃、小便顏色變深成茶褐色等情形。

用藥期間病人應避免飲酒，以減少肝臟負擔，多重用藥者需特別注意使用的所有處方藥、指示藥成分中是否重複含Acetaminophen（又稱Paracetamol），以免不當用藥。

二、非類固醇類消炎止痛藥

非類固醇類消炎解熱止痛藥（NSAIDs）種類多達數十種以上，常見Diclofenac、Ibuprofen、Acemetacin、Etoricoxib、Celecoxib等，其可透過減少體內前列腺素的合成，達到消炎、止痛、退燒的作用，不過，NSAIDs可能增加腸胃道出血風險，所以有胃潰瘍或是想治療胃痛的民眾應避免使用NSAIDs。

此外，前列腺素可調控腎絲球小動脈的舒張來增加血流量，以維持腎絲球過濾率，若使用NSAIDs而導致前列腺素減少，可能造成腎臟血流量不足進而產生急性腎衰竭，所以腎功能不全患者應當審慎使用。

這兩類解熱止痛藥適用於緩解症狀，最重要的是應處理引起發炎的源頭，例如若是細菌感染的疾病，則需搭配抗生素合併治療，千萬別隨便自行使用解熱止痛藥，而忽略了真正的病因。

延伸閱讀

咳嗽咳不停？一圖看懂5款「護喉」食材緩解喉嚨不適

身體出現疼痛怎麼緩解？ 醫師：除了止痛藥還有新選擇

韓國新規「禁日本止痛神藥入境」！違者沒收調查 網曝：還有這些可以買

柯文哲腰痛嗎啡類止痛藥用最高劑量 藥師曝這事不尋常

相關新聞

熱低壓來襲 降雨熱區再擴大！北北基13縣市豪、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，降雨熱區再擴大。中央氣象署晚間針對北北基、桃竹苗、宜花東、南高屏等13縣市發布豪雨、大雨特報。尤其...

累計發放逾110億 衛福部提醒：防疫補償金申請月底截止

新冠疫情期間，民眾配合政府隔離檢疫規定，請假在家隔離，或陪伴生活不自理者居家隔離，可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興...

新制勞退基金國外委託代操 遴選結果出爐

勞動基金運用局今天(12日）已完成「新制勞工退休基金114年度第1次國外委任投資全球氣候轉型被動股票型」受託機構遴選作業...

熱帶低壓逼近海邊浪高兩公尺 衝浪客趁機玩得不亦樂乎

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今明兩天東半部含蘭嶼、綠島及屏東地區有局部大雨發生的機率，注...

新冠高風險族群 專家籲下修至50歲

衛福部疾管署十日公布新冠疫情統計，上周（六月一日至七日）新冠就診人次較前一周上升百分之九點三，增幅趨緩，但五十至六十四歲...

睡不著？ 科學證實「露一腳」助眠法真的有效

半夜翻來覆去睡不著？其實改善睡眠的方法，可能就在你「腳下」。一項研究指出，光是把「一隻腳露在被子外」，就可能幫助更快入眠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。