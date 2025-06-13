使用解熱止痛藥減緩不適 更要找出發炎病因
近來許多民眾因感冒就醫，症狀包含喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、發燒等，而這些症狀都是因人體組織受損後產生的發炎反應，可能會使用解熱止痛藥來緩解發炎反應引起的不適。
臨床上的解熱止痛藥大致可分為兩類：
一、乙醯胺酚
乙醯胺酚（Acetaminophen）沒有抗發炎作用，其經由提升疼痛閥值而產生止痛作用，並經由作用於下視丘體溫調節中樞，以產生解熱效能，正常成人建議劑量一次500毫克，每4到6小時一次，每日最大劑量為4克。
若超過每日最大劑量就可能造成患者出現肝毒性，在最初24小時內，會有胃腸道不適、厭食、惡心、嘔吐、臉色蒼白及出汗等症狀，但也有人毫無症狀，接著可能出現腹部疼痛、解尿困難、黃疸、皮膚和眼白發黃、小便顏色變深成茶褐色等情形。
用藥期間病人應避免飲酒，以減少肝臟負擔，多重用藥者需特別注意使用的所有處方藥、指示藥成分中是否重複含Acetaminophen（又稱Paracetamol），以免不當用藥。
二、非類固醇類消炎止痛藥
非類固醇類消炎解熱止痛藥（NSAIDs）種類多達數十種以上，常見Diclofenac、Ibuprofen、Acemetacin、Etoricoxib、Celecoxib等，其可透過減少體內前列腺素的合成，達到消炎、止痛、退燒的作用，不過，NSAIDs可能增加腸胃道出血風險，所以有胃潰瘍或是想治療胃痛的民眾應避免使用NSAIDs。
此外，前列腺素可調控腎絲球小動脈的舒張來增加血流量，以維持腎絲球過濾率，若使用NSAIDs而導致前列腺素減少，可能造成腎臟血流量不足進而產生急性腎衰竭，所以腎功能不全患者應當審慎使用。
這兩類解熱止痛藥適用於緩解症狀，最重要的是應處理引起發炎的源頭，例如若是細菌感染的疾病，則需搭配抗生素合併治療，千萬別隨便自行使用解熱止痛藥，而忽略了真正的病因。
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