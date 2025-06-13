健康主題館／「主動脈剝離」超危急 百歲爺爺挺過手術 創最年長紀錄

急性主動脈剝離手術難度極高，為百歲老人動刀更是挑戰。北醫附設醫院心臟外科團隊近日為百歲蔡爺爺手術，歷經8小時，創下全台A型主動脈剝離手術最年長成功案例。蔡爺爺恢復良好，還能用輪椅推著女兒，在病房行走復健。

北醫「雙主治醫師」 跑贏時間救回一命

北醫附醫外科部心血管外科主任蕭鎮源表示，主動脈剝離是危急且嚴重的心血管疾病，突發性的劇烈胸痛，可能一路從前胸延伸至背部、腹部或手腳，短時間內會造成呼吸困難、意識模糊或休克。主動脈剝離往往來勢洶洶，致死率高達90%，需進行緊急的大範圍手術，必須「與時間賽跑」。

蕭鎮源說，年屆百歲的蔡爺爺屬於A型主動脈剝離，即與心臟相連接的升主動脈有剝離現象，情況非常危急。考量到年紀大，醫療團隊運用關鍵的血管吻合技術，降低術中出血風險，歷經8小時的奮戰，順利完成手術，術後復原順利出院，已經能使用助行器行走。

蔡爺爺推著女兒在病房外繞行，積極復健。圖／蔡爺爺家屬提供

北醫附醫心血管中心主任暨心臟血管外科醫師許傳智表示，蔡爺爺就醫時，心跳、血壓皆偏低，並出現主動脈剝離引發的心包填塞併發症，血液流入心包腔造成壓迫。若不及時手術，恐於48小時內有生命危險，但患者已超過傳統手術風險評估的上限95歲，增加手術困難度。

許傳智說，多方評估患者健康狀況以及併發症的風險，手術過程「不求快」，一切以確保病人的安全性為優先。為了降低術中可能發生腦中風等併發症，運用雙側順行腦血管灌注技術，提供足夠腦部循環。除了手術方式，北醫附醫團隊採「雙主治醫師」制度，並肩作戰與時間賽跑，最終順利完成手術。

手術迄今二個月，蔡爺爺積極復健，已經能使用助行器行走，胃口也非常好，看上去完全不像是百歲老爺爺。家屬蔡小姐表示，面對生死關頭及手術風險，包括術後中風、大出血等併發症，曾一度掙扎，但是父親求生意志強，幾度詢問何時能手術？最終相信醫療團隊的專業。

蕭鎮源提醒，主動脈剝離常見於長期高血壓控制不良、家族病史、動脈瘤體質，或患有結締組織疾病（如馬凡氏症候群）者，65歲以上高齡族群亦為高風險群。主動脈剝離的症狀多變，最典型為突如其來、撕裂感劇烈胸痛或背痛，有時可能放射至腹部與四肢，甚至誤認為心肌梗塞。

「病人也可能出現呼吸困難、冒冷汗、意識混亂或單側肢體無力等類中風症狀。」蕭鎮源說，出現強烈胸痛就要警覺，痛到臉色慘白、冒冷汗，一定要盡快送醫，把握黃金搶救時間。

預防主動脈剝離 控制血壓最重要

高血壓被稱為「無聲殺手」，蕭鎮源表示，它的危險常常在不知不覺中累積，尤其當病人未能規律服藥或控制血壓時，極易對血管造成長期的壓力損傷。未控制的高血壓會導致動脈壁變脆弱，增加主動脈剝離、心肌梗塞等致命疾病的風險。

醫學研究證實，穩定的血壓管理能有效減少心血管風險，延長壽命。正確的用藥、規律的血壓監控、健康的生活習慣，如戒菸限酒、減少鹽分攝取、保持適當的運動，都是降低心血管疾病風險的關鍵。

什麼是主動脈剝離？

主動脈剝離由發生的部位分為A型及B型，若與心臟相連接的升主動脈有剝離現象，則為A型；若沒有則為B型。

A型主動脈剝離後，假腔血液侵犯到主動脈弓、升主動脈，可能造成休克、心包膜填塞死亡，若未即時處置，恐因大量出血或重要器官缺血壞死而危及生命。

分類與治療

主動脈剝離分為A型及B型主動脈剝離，並根據病灶的位置採取不同的治療策略。

A型主動脈剝離：剝離位置在升主動脈，屬於急症，死亡、危險性高，需48小時內以傳統外科手術治療。

B型主動脈剝離：剝離局限於降主動脈，可以藥物控制或主動脈覆膜支架手術治療。