聽新聞
0:00 / 0:00

病主法修法／預立照護醫療諮商 有望放寬簽署機構

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
立法院衛環委員會昨舉辦病主法修法公聽會。記者李青縈／攝影
立法院衛環委員會昨舉辦病主法修法公聽會。記者李青縈／攝影

病人自主權利法」施行逾六年，政府致力推動民眾完成預立照護醫療諮商（ＡＣＰ）及簽署預立醫療決定（ＡＤ），讓生命完整善終，但實際執行與推動受阻，朝野立委提案修法於昨天舉辦公聽會搜集意見，其中討論多圍繞在應開放非醫療機構執行ＡＣＰ，將請衛福部研議修法。

ＡＤ簽署率偏低主因，包括提供ＡＣＰ的量能不足，民眾常需等候許久，及諮商費用高均成為推動瓶頸。立委劉建國提案修法，將ＡＣＰ執行機構由現行只能在醫療院所進行，放寬至護理機構、長照機構、心理治療所、心理諮商所、社工師事務所或法人單位，盼有效分流服務量。

台北市聯合醫院失智症中心主任劉建良支持應放寬執行場域，他認為非醫療院所機構有固定照護者，且熟悉患者狀況，推廣ＡＤ時，民眾更願意接受，經適當訓練與醫院合作可妥善執行。台大哲學系教授孫效智更以「保險業務員」比喻支持放寬，保險員沒有醫師證照但同樣可以說明醫療跟保險給付關係，實務上ＡＣＰ就多由護理師主導。

家庭醫學醫學會秘書長孫文榮與大德安寧療護發展基金會專案總監林怡吟則擔憂，放寬執行機構可能影響諮商品質。孫文榮說，曾遇過諮商對象表達內容跟先前參與出現落差；林怡吟則舉南部曾有醫院提供免費ＡＣＰ，很多民眾體驗不佳。

修正草案也新增當病人已無法明確表達意願，且曾簽署預立醫療決定時，關係人不得妨礙醫療機構或醫師依其ＡＤ內容執行。台北慈濟醫院放射腫瘤科主任常祐康分享，曾有病人希望終止治療、配偶也同意，但女兒因過去未盡照顧責任而堅持不同意，歷經八個月溝通才總算執行。

衛福部次長林靜儀說，若病人意願未明確表示，將增加決策判斷的不確定，恐無法充分保障善終權益。孫效智建議，可將「無法明示意願」修改為「失去意識表達、意識昏迷或無法清楚表達意願」等情境。

對於外界關注健保補助，健保署副署長陳亮妤說，今年五月起開放六大類對象補助預立醫療諮商費，包含六十五歲以上重大傷病等族群共一八○萬人，補助是否擴及非病人因與現行法令有扞格，尚待凝聚共識。

病人自主權

延伸閱讀

不只醫師能做預立醫療諮商？專家以「保險」比喻盼放寬

家屬內疚不肯放手 醫師曝難處 盼修病人自主權利法改善

報稅別漏了！人工生殖補助免稅、自費費用有機會扣除

影／病主法簽署率低？林靜儀：檢討流程增加簽署意願

相關新聞

熱低壓來襲 降雨熱區再擴大！北北基13縣市豪、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，降雨熱區再擴大。中央氣象署晚間針對北北基、桃竹苗、宜花東、南高屏等13縣市發布豪雨、大雨特報。尤其...

累計發放逾110億 衛福部提醒：防疫補償金申請月底截止

新冠疫情期間，民眾配合政府隔離檢疫規定，請假在家隔離，或陪伴生活不自理者居家隔離，可依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興...

新制勞退基金國外委託代操 遴選結果出爐

勞動基金運用局今天(12日）已完成「新制勞工退休基金114年度第1次國外委任投資全球氣候轉型被動股票型」受託機構遴選作業...

熱帶低壓逼近海邊浪高兩公尺 衝浪客趁機玩得不亦樂乎

熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今明兩天東半部含蘭嶼、綠島及屏東地區有局部大雨發生的機率，注...

睡不著？ 科學證實「露一腳」助眠法真的有效

半夜翻來覆去睡不著？其實改善睡眠的方法，可能就在你「腳下」。一項研究指出，光是把「一隻腳露在被子外」，就可能幫助更快入眠。

墨子科技行動電源自燃起火！聲明影片自稱100分 網酸1句話「提油救火」又卸責

一名網友前（10）日為墨子科技（MOZTECH）的太空艙行動電源充電時，行動電源意外自燃起火燃燒，她趕緊丟至地上、並挪至門外滅火才解除危機，墨子科技向《科技玩家》表示，今（12）日會到當事者家中進行後續處理，優先協助消費者進行財務損失上的協助。品牌創辦人Eason昨晚（11日）在社群平台發表言論，似乎又怪罪在消費者身上，被酸提油救火，引起熱議。　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。