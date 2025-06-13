在宅醫療科技 首年編10億預算

台灣邁入超高齡社會，國科會明年起將推動跨部會「在宅醫療科技願景與行動」計畫，首年編列十億元，鎖定偏鄉作為試辦場域。

國科會昨在行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」，將與經濟部、衛福部與數位部等推動聚焦科技創新、優化普及、基盤建置三大主軸。

針對科技創新，將依實際需求發展擴大在宅醫療的創新技術；推動優化普及，將提升既有在宅醫療科技產品的便利性與整合性，促進擴散應用；再透過基盤建置，致力串接整合多元資訊流並建構基層醫護應用網，建立有效資訊共享機制。

卓榮泰指出，為實現「健康台灣」，透過在宅醫療科技政策，運用科技導入，協助醫療與照護服務延伸至居家與社區，有助落實分級醫療，帶動產業創新發展，打造民眾、醫護與產業三方面的良性循環。卓榮泰也請各部會依照第一線醫護及民眾實際需求，適時調整並優化政策工具與推動機制，並請國科會持續整合跨部會，落實協作機制，定期滾動檢討推動成效，建構永續在宅醫療科技生態系。

國科會主委吳誠文指出，二○二六年、首年規畫投入十億元推動在宅醫療計畫，從需求最為殷切的偏鄉地區開始試辦，成功後將廣泛推動。未來也將發展照護型機器人，讓民眾不必再因小病或慢性病長途跋涉，就能享受醫學中心等級的診斷與醫療服務，以分散醫療照護量能。