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新冠高風險族群 專家籲下修至50歲

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
台灣感染管制學會理事長王復德表示，新冠高風險年齡應下修至五十到六十歲，以符合實際情況與鄰近國家作法。圖／聯合報系資料照片
台灣感染管制學會理事長王復德表示，新冠高風險年齡應下修至五十到六十歲，以符合實際情況與鄰近國家作法。圖／聯合報系資料照片

衛福部疾管署十日公布新冠疫情統計，上周（六月一日至七日）新冠就診人次較前一周上升百分之九點三，增幅趨緩，但五十至六十四歲住院人次增加百分之五十一點一，顯示中高齡族群面臨新冠中重症風險。專家表示，從數據觀察及鄰近國家做法皆建議，新冠高風險年齡應下修至五十到六十歲，一旦染疫可接受公費篩治，降低重症與死亡率。

王復德：與病毒共存 言之過早

新冠疫情連續九周就診人數上升，衛福部積極與醫療團體開會檢討、研商防疫策略。受邀專家之一、台灣感染管制學會理事長王復德表示，現在談論與新冠病毒共存言之過早，尤其中高齡族群重症、死亡率居高不下，目前新冠高風險年齡定義以六十五歲為界，不符實際情況與其他國家作法。

疾管署統計，近八個月五十至五十四歲民眾感染新冠的重症倍數，是廿五至廿九歲的三點八倍，並隨年齡增加，五十五至五十九歲為八點八倍，六十至六十四歲為十一倍，六十五至六十九歲為十五點三倍。港、日、星等地一開始便將新冠高風險年齡訂為六十歲，韓國去年跟進，美國直接訂為五十歲。

王復德說，五十歲以上中壯年族群為我國重要勞動人口，同時面臨新冠重症風險，卻不被納入高風險族群，不僅影響該族群防疫意識，抗病毒藥物自費兩萬多元，也將降低篩檢意願，恐延誤篩治時機，增加長新冠症狀與疾病傳播機率。他指出，疫情爆發至今，台灣應有足夠統計數據，政府應依此適度調整高風險年齡定義。

新冠病毒在台灣未曾消失，卻頻傳基層缺乏快篩等防疫物資，王復德表示，自己遇過不少疑似染疫者遍尋不著家用快篩而求診，無形中增加病毒傳播機率，建議將疫苗、快篩、藥物等防疫物資視為戰備物資，常規儲備，「及時中斷疫情傳播鏈比物資過期更重要。」

汙水監測 疾病流行預警工具

亞洲與美國新冠流行變異株不同，可能導致變異株交叉感染，延長疫情。王復德表示，汙水監測已成疾病流行預警重要工具，須在機場、交通樞紐及都會區等人潮密集之處，設置汙水監測點，及早示警並因應即將升溫的變異株疫情。監測系統可搭配既有抗藥性細菌監測基礎，未來更能延伸共同掌握流感、呼吸道融合病毒等傳染病活動趨勢。

新冠肺炎 新冠疫苗

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