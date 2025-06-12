熱低壓來襲 降雨熱區再擴大！北北基13縣市豪、大雨特報

受到熱帶性低氣壓影響，降雨熱區再擴大。中央氣象署晚間針對北北基、桃竹苗、宜花東、南高屏等13縣市發布豪雨、大雨特報。尤其是花蓮縣及台東縣(含蘭嶼、綠島)有局部大雨或豪雨，北部、南部及東北部地區則有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，熱帶性低氣壓1002百帕，今(12)天晚間8時在北緯23.2度，東經121.6度，即在台東東北方70公里的海面上，向北北西移動，時速35公里。受到熱帶性低氣壓環流影響，今(12日)晚至明(13日)晨北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。

受到熱帶性低氣壓影響，氣象署原針對宜花東、屏東等四縣市發布豪雨特報，晚間降雨熱區也跟著擴大，其中花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島要小心豪雨。

基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣則要留意大雨。