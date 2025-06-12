新制勞退基金國外委託代操 遴選結果出爐

一名網友前（10）日為墨子科技（MOZTECH）的太空艙行動電源充電時，行動電源意外自燃起火燃燒，她趕緊丟至地上、並挪至門外滅火才解除危機，墨子科技向《科技玩家》表示，今（12）日會到當事者家中進行後續處理，優先協助消費者進行財務損失上的協助。品牌創辦人Eason昨晚（11日）在社群平台發表言論，似乎又怪罪在消費者身上，被酸提油救火，引起熱議。

2025-06-12 19:40