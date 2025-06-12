4歲男童哭喊頭痛後昏迷9天 台中榮總精準「拆彈」救命

4歲黃姓男童去年8月突然哭喊頭痛後昏迷，送醫發現是腦動靜脈畸形破裂出血，經手術降壓仍昏迷9天，直到轉至台中榮總動切除手術，透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，精準「拆彈」，救回一命。今天黃姓男童和劉姓女童返院慶生，並且感謝醫療團隊的救命之恩。

這名男童昏迷多日出現敗血性休克，送至中榮時發現出血量大，由於幼童血管細小脆弱，院方立刻以新式技術輔助切除，拆彈成功；另外，9歲劉姓女童去年6月突然癲癇發作並失去意識，緊急送醫後確診為顱內左額葉腦動靜脈畸形，手術後康復。

台中榮總神經醫學中心介入性腦血管外科主任崔源生說明，顱內動靜脈畸形如不定時炸彈，患者平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現；一旦腦血管破裂出血，致死率約20%，倖存者約30%至50%有神經功能障礙等殘疾。

崔源生說明，切除顱內動靜脈畸形就像拆彈，難度高，中榮神經外科在2023年導入「經靜脈血管造影術」，從手臂打針做檢查，取得病灶血管影像資訊，再配合AR導航技術，可減少檢查時全身麻醉、精準定位減少失血，與不必要腦組織撥弄，安全切除動靜脈畸形。